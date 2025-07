Eritreeërs halen Syriërs in als groep met meeste asielaanvragen

Voor het eerst sinds 2016 vroegen niet Syriërs, maar Eritreeërs het vaakst asiel aan in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van april, mei en juni.

Het aantal aanvragen van Eritreeërs is vervijfvoudigd vergeleken met de drie maanden daarvoor. In plaats van 235 verzoeken van mensen met de Eritrese nationaliteit, kwamen het afgelopen kwartaal 1200 verzoeken binnen, meldt het CBS.

Volgens Amnesty slaan in Eritrea veel jonge mensen op de vlucht in verband met de nationale dienstplicht. Deze is van onbepaalde duur en de VN bestempelden deze eerder als een vorm van dwangarbeid.

Val van Assad

Tegelijkertijd neemt het aantal asielverzoeken vanuit Syrië af sinds eind 2024, toen het Assad-regime viel. In april, mei en juni vroegen 595 Syriërs asiel aan: 37 procent minder dan de drie maanden daarvoor en 78 procent minder dan in dezelfde maanden vorig jaar.

In het tweede kwartaal vroegen in totaal 5300 mensen asiel aan in Nederland. Dat is 17 procent meer dan drie maanden eerder, maar 32 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een derde van de aanvragen kwam van minderjarigen. Vooral Eritrese asielzoekers die een aanvraag doen zijn jonger dan 18 jaar: 64 procent van hen was minderjarig.

Nareizigers

Het statistiekbureau heeft de nareizigers niet meegeteld in de cijfers. Dat zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. In april, mei en juni waren dat er 3700, vergelijkbaar met de aantallen drie maanden eerder. Bij de nareizigers vormden Syriërs met driekwart wel de grootste groep.

ANP