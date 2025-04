Aantal asielaanvragen eerste drie maanden gehalveerd

In de eerste maanden van dit jaar is het aantal asielaanvragen gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Iets meer dan 4500 mensen hebben voor het eerst asiel aangevraagd in de maanden januari, februari en maart. Dat is bijna de helft van het aantal nieuwe asielverzoeken in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Akram vluchtte tien jaar geleden met zijn familie van Syrië naar Nederland. Begin dit jaar keerde hij samen met zijn vader terug (zie bovenstaande video).

Volgens het statistiekbureau is vooral het aantal nieuwe asielaanvragen van Syriërs sterk gedaald. In december kwam het regime van Bashar al-Assad in dat land ten val. In het eerste kwartaal kwamen minder dan duizend Syriërs aan in Nederland, tegen ruim 2900 in dezelfde drie maanden een jaar eerder. Ook bij mensen uit Irak en Jemen is een flinke daling te zien.

Drie op de vier nieuwe asielzoekers waren jonger dan 35 jaar. Bij Eritreeërs is de helft minderjarig, aldus het CBS.

Toename nareizigers

Het aantal nareizigers nam wel toe. In het eerste kwartaal kwamen ruim 3700 mensen naar Nederland om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds het tweede kwartaal (april, mei en juni) van 2017. De nareizigers kwamen vooral uit Syrië.

'Aantal moet nog verder omlaag'

Asielminister Marjolein Faber (PVV) juicht de daling toe, maar zegt ook dat het aantal asielzoekers wat haar betreft nog veel verder omlaag moet. "De nieuwe, strenge asielwetten zijn daarbij broodnodig", schrijft ze op X. Na veel politieke spanning hierover in de coalitie en kritiek uit de asielsector en van de Raad van State stuurde ze deze begin maart naar de Tweede Kamer. Binnenkort verdedigt ze daar haar wetten in een debat.

