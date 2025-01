Aantal asielaanvragen vorig jaar gedaald, voor het eerst in vier jaar

Voor het eerst in vier jaar tijd daalde vorig jaar het totaal aantal asielaanvragen in ons land. Over die cijfers schrijft Trouw. De krant baseert zich op cijfers die het ministerie van Asiel en Migratie publiceert op zijn website. Er werden vorig jaar bijna 45.600 asielaanvragen ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat waren er in 2023 nog 50.600 en het jaar daarvoor 48.600. In 2021 lag het totaal aantal asielaanvragen nog een stuk lager dan vorig jaar: 36.800.

De komst van een nachtopvang in het dorp Ugchelen zorgde vorig jaar voor veel ophef en zelfs explosies. In de video bovenaan dit artikel hoor je de inwoners erover.

De cijfers van het ministerie bieden een eerste inzicht in de asieltrends in Nederland. Met name in het tweede deel van 2024 lag het aantal asielaanvragen bij de IND fors lager dan de jaren ervoor. Normaliter is het najaar juist een periode met relatief veel asielaanvragen van mensen die hier bescherming zoeken.

Het gaat hierbij niet alleen om de komst van nieuwe asielzoekers die aankloppen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook aanvragen voor de nareis van familieleden, herhaalde asielaanvragen van mensen die hier al zijn, en aanvragen voor herplaatsing en hervestiging vallen onder de cijfers van het ministerie. Die laatste twee categorieën zijn overigens marginaal.

ANP