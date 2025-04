Overlastgevende asielzoekers in Ter Apel krijgen gebiedsverbod: dit gaat er veranderen

Asielminister Marjolein Faber (PVV) grijpt hard in tegen overlastgevers in en rond het aanmeldcentrum Ter Apel. Als proef krijgen asielzoekers die zich herhaaldelijk misdragen een gebiedsverbod opgelegd. Ze mogen dan niet meer vrij rondlopen in de omgeving, maar worden ondergebracht in een speciale opvanglocatie waar strikte regels gelden.

Deze zogenoemde procesbeschikbaarheidslocatie (pbl) is een afgesloten opvangplek waar bewoners zich twee keer per dag moeten melden. Ze mogen zich alleen op en rond het terrein van het asielzoekerscentrum begeven. Dorpjes en woonkernen in de buurt zijn verboden terrein.

Nieuwe poging na eerdere rechterlijke stop

Het idee is niet nieuw: oud-staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) begon eerder al met een vergelijkbare aanpak, maar moest stoppen na een uitspraak van de rechter. Faber blaast het plan nu nieuw leven in. Volgens haar is dit een noodzakelijke stap om de veiligheid van omwonenden te beschermen en de orde te handhaven. De maatregel is voorlopig een proef.

Hart van Nederland/ANP