Faber: 'Goed nieuws' dat opvang Oekraïense derdelanders mag stoppen

Migratieminister Marjolein Faber (PVV) noemt het “goed nieuws” dat de opvang van zo’n 1700 zogeheten derdelanders uit Oekraïne mag stoppen. Dat zegt haar woordvoerder na een uitspraak van de Raad van State. Deze groep vluchtte in 2022 mee uit Oekraïne, toen Rusland binnenviel, maar heeft zelf een andere nationaliteit. Tot nu toe kregen zij dezelfde bescherming als Oekraïners.

De jongste inval van Rusland in Oekraïne dateert van alweer bijna drie jaar geleden. In al die jaren heeft Hart van Nederland met grote regelmaat reportages gemaakt, waaronder een met een uniek kijkje binnen een tijdelijke opvang. Je ziet het in de video bovenaan deze pagina.

Wat Faber nu precies met de uitspraak gaat doen, is nog niet duidelijk. Ze bestudeert het besluit nog.

In december oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de opvang mocht worden gestaakt. De Raad van State had hierna enkele maanden nodig om te bepalen wat de gevolgen zijn in Nederland. In de tussentijd begon Faber al met de voorbereidingen om de derdelanders uit te zetten.

Tot nu toe hoefden zij net als gevluchte Oekraïners geen asiel aan te vragen, kregen onderdak in Nederland en mochten ze ook werken.

ANP