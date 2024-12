Europees hof: opvang derdelanders mag eerder stoppen in Nederland

De opvang van derdelanders mag in ons land eerder stoppen dan die van andere vluchtelingen uit Oekraïne. Dat is de uitkomst van een zaak bij het Europese Hof van Justitie, die aangespannen was door de Raad van State. Vluchtelingenorganisatie MiGreat reageert geschrokken.

De jongste inval van Rusland in Oekraïne dateert van alweer bijna drie jaar geleden. In al die jaren heeft Hart van Nederland met grote regelmaat reportages gemaakt, waaronder een met een uniek kijkje binnen een tijdelijke opvang. Je ziet het in de video bovenaan deze pagina.

Derdelanders zijn mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne woonden en werkten toen Rusland dat land binnenviel. Toen ze daarna naar Nederland vluchtten, kregen ze hier dezelfde bescherming als Oekraïense vluchtelingen. Het kabinet wil die regeling voor derdelanders stopzetten en daarom zijn meerdere derdelanders de afgelopen jaren rechtszaken begonnen.

'Racisme met goedkeuring'

Nu de Nederlandse overheid de zaak bij het Europese hof heeft gewonnen, kunnen de derdelanders het recht op werk, onderwijs en opvang verliezen. En dat is schokkend, volgens MiGreat. "De uitspraak maakt duidelijk dat discriminatie op basis van nationaliteit, en dus afkomst, geaccepteerd wordt door de rechters van de Europese Unie", aldus directeur Roos Ykema.

Ze vervolgt: "Mensen die voor dezelfde oorlog vluchten, maar een andere nationaliteit en huidskleur hebben, lopen nu het risico hun verblijfsrecht te verliezen. Het Nederlandse en Europese migratiebeleid is een gelegaliseerde vorm van racisme, met de goedkeuring van rechters."

