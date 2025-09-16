Vliegtuig met 84 Syriërs vertrekt uit Nederland: dit krijgen ze mee

Vanaf Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is een vliegtuig richting de Syrische hoofdstad Damascus vertrokken met aan boord 84 volwassenen en kinderen met de Syrische nationaliteit die de afgelopen jaren in Nederland verbleven. Dat meldt het ministerie van Asiel en Migratie.

Het is voor het eerst dat er een overheidsvlucht wordt ingezet voor mensen die vrijwillig naar Syrië vertrekken. Volgens het ministerie keren de Syriërs vrijwillig terug. Sinds begin dit jaar konden mensen zich aanmelden voor repatriëring naar het land dat de afgelopen jaren gebukt ging onder oorlogsgeweld en onderdrukking door het vorig jaar beëindigde regime van president Bashar al-Assad. Met deze vlucht meegeteld zijn tot nu toe zevenhonderd Syriërs vrijwillig teruggekeerd.

Tegemoetkoming bij vertrek

De Syriërs krijgen van Nederland een financiële tegemoetkoming bij vertrek. Het gaat om een bedrag van 2800 euro per volwassene en 1650 euro per minderjarige. De redenen van terugkeer verschillen volgens Simone Steendijk, directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek.

"De verbeterde veiligheidssituatie is er een van", aldus de directeur. "Anderen geven aan hun land en/of familieleden te missen, dat ze onvoldoende in Nederland kunnen aarden of dat onzekerheid over perspectieven in Nederland reden is om vrijwillig te vertrekken."

"Wij hebben mensen kunnen helpen om terug te keren naar Syrië en daar een nieuw bestaan op te bouwen", aldus Steendijk. "Dit is de eerste keer dat wij een overheidsvlucht inzetten voor vrijwillig vertrek. Deze ervaring zorgt ervoor dat onze dienst beter in staat is om terugkeer naar Syrië uit te breiden, mocht dat nodig zijn."

ANP