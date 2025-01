Vrijwillig terug naar Syrië? 900 euro cash mee van Nederlandse overheid

Syriërs die vrijwillig terug willen keren naar het land van herkomst kunnen op een flink bedrag rekenen als terugkeerpremie: 900 euro. Naast dit geld biedt de overheid hulp bij het boeken van de reis en ondersteuning bij het verkrijgen van een reisdocument. Wel gelden er enkele voorwaarden.

Akram vluchtte tien jaar geleden met zijn familie van Syrië naar Nederland. Begin dit jaar keerde hij samen met zijn vader terug (zie bovenstaande video).

De regeling geldt uitsluitend voor Syriërs die nog in het aanvraagproces zitten, illegaal in Nederland verblijven of een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. Zij moeten een verklaring ondertekenen waarin zij afstand doen van hun asielaanvraag of hun tijdelijke verblijfsvergunning inleveren. Eenmaal teruggekeerd is terugkeer naar Nederland niet meer mogelijk, schrijft het AD woensdagochtend.

Veilig?

Er is een speciale site in het leven geroepen waarop alle informatie over de regeling staat. De dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) schrijft daar met nadruk dat het niet gaat om een tijdelijke terugkeer, voor bijvoorbeeld familiebezoek of het ophalen van spullen.

Ook valt er de belofte te lezen dat er binnen vijf werkdagen contact zal worden opgenomen mocht er een verzoek zijn ingediend en dat er tijdens een intakegesprek zal worden gewezen op de risico's die een terugkeer met zich meebrengt. Het is sinds de val van het regime-Assad is Syrië nog maar de vraag hoe veilig het in het Aziatische land is.

Een geldig of verlopen paspoort is nodig om de reis te maken. Wie zo'n document niet heeft krijgt geen hulp bij de aanvraag daarvan, maar kan wel ondersteuning krijgen bij de reis naar de Syrische ambassade in Brussel. Daarvoor moet immers een landsgrens worden overgestoken. In Brussel kan een zogenaamd vervangend reisdocument, ook wel laissez-passer genoemd, worden geregeld.