Minister Faber stelt zes maanden beslisstop in voor asielaanvragen van Syriërs

Het kabinet heeft besloten een beslisstop van zes maanden in te stellen voor asielaanvragen van Syriërs. Dit besluit werd maandag bekendgemaakt door asielminister Marjolein Faber in een brief aan de Tweede Kamer. De maatregel is genomen vanwege de huidige onduidelijkheid over de situatie in Syrië na de val van het Assad-regime, waardoor de asielaanvragen niet zorgvuldig kunnen worden beoordeeld.

In de video hierboven is te zien hoe gisteren uitzinnige Syriërs in heel Nederland de straten op gingen na de val van Assad.

Volgens minister Faber is de situatie in Syrië door de politieke veranderingen zo complex dat het onmogelijk is om asielaanvragen op een juiste manier te behandelen. Door de val van het regime zijn er veel onzekerheden over de veiligheidssituatie in verschillende delen van het land. De beslissing om de aanvragen tijdelijk niet te verwerken, is bedoeld om te voorkomen dat er verkeerde besluiten worden genomen die niet in lijn zijn met de actualiteit op de grond in Syrië.

Terugkeer

Syriërs van wie de aanvraag is afgewezen, worden niet teruggestuurd. Van gedwongen terugkeer was al geen sprake, omdat Nederland geen diplomatieke betrekkingen had met Syrië. Er zijn uitzonderingen op de beslisstop. Zo kunnen de aanvragen van erkende vluchtelingen nog steeds in behandeling worden genomen.

