Uitzinnige Syriërs in heel Nederland de straten op na val regime, maar ook zorgen

Door heel Nederland vieren Syriërs feest om de val van het regime-Assad in het land van herkomst. Onder andere in Groningen, Heerlen, Middelburg, Zwolle, Utrecht, Goes en Landgraaf zijn ze de straten opgegaan en zwaaien ze met vlaggen of wordt er op andere wijze gefeest. Ook in het buitenland, zoals in Berlijn en Istanboel, is het feest op straat, net als in Syrië zelf.

Op het Domplein in Utrecht zijn honderden feestvierders bij elkaar gekomen, stelt een verslaggever van persbureau ANP. In het centrum de stad zwaaien Syriërs met vlaggen en rijden ze toeterend door de straten. Ook in de Limburgse plaatsen Heerlen en Landgraaf is dat het geval, er staan zelfs mensen met megafoon langs de weg en rijden auto's in een colonne door de steden.

Ook veel regionale omroepen zoals Omroep Zeeland en RTV Noord berichten over feestende Syriërs in steden of dorpen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Situatie Syrië

In Syrië is sinds 2011 een verwoestende burgeroorlog aan de gang, protesten tegen het zittende regime werden toen met veel geweld onderdrukt. De macht lag in dat land ruim 50 jaar in handen van de Assad-familie met als bekendste gezicht de zaterdag afgezette president Bashar al-Assad. De strijders van Hayat Tahrir al-Sham ( HTS), voorheen verbonden aan terreurgroep Al-Qaida, en door de VS in 2018 als terroristische organisatie aangemerkt, heeft die macht nu gegrepen. De groep is voornemens een islamitische staat te vestigen in Syrië nadat het regime van Assad volledig uitgeschakeld is.

Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken is bezorgd over de gevolgen van de snelle opkomst van HTS voor de minderheden in Syrië. "HTS laat zich de laatste jaren gematigd uit. Ik zie tegelijkertijd dat er allerlei mensen zijn in Syrië die wel bezorgd zijn omdat ze weten dat HTS ook voortkomt uit al-Qaeda en al-Nusra. Ik denk in het bijzonder dat christelijke groepen of Koerden vragen: wat betekent dat voor ons, en die hele grote zorgen hebben", zei Veldkamp in Buitenhof.

De bewindsman hoopt op een vreedzame transitie "zonder wraakacties". Volgens hem heeft de speciale VN-gezant voor Syrië, Geir Pedersen, al veel werk verricht om een vreedzame wisseling van de macht mogelijk te maken. Ook buurland Turkije, dat banden heeft met HTS, heeft volgens Veldkamp geen belang bij nieuwe chaos in Syrië.

Assad zelf is gevlucht uit het land, net als zijn vrouw en drie zoons. Laatstgenoemden zouden afgelopen week al naar Rusland zijn gegaan, een land waar ze goede banden mee onderhouden. Door de burgeroorlog in het land kwamen er grote vluchtelingenstromen op gang, die onder andere door Turkije trokken en ook ons land bereikten.

Hart van Nederland/ANP