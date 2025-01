Gevluchte Akram (24) keert na jaren wachten terug naar Syrië

Sinds deze week landen er weer buitenlandse vluchten op de luchthaven van de Syrische hoofdstad Damascus. Het is het land waar het regime van dictator Bashar al-Assad een maand geleden ten val kwam. Dit nieuws leidde tot grote opluchting, ook bij veel Syriërs in Nederland, zoals de 24-jarige Akram. Hij vluchtte tien jaar geleden met zijn familie naar Nederland. Afgelopen weekend keerde Akram samen met zijn vader terug naar het land waar ze al jaren niet waren geweest. Eindelijk konden ze hun dierbaren weer in de armen sluiten.

Ooms en tantes, neefjes en nichtjes: het was volgens Akram heel erg fijn om ze weer in de armen te kunnen sluiten. Akram vertelt dat dit wat hem en zijn vader betreft de eerste tijdelijke terugkeer was, zodra Akram weer vakantie heeft wil hij nogmaals terug. Sterker nog, hij wil ondanks het Nederlandse paspoort dat hij heeft weer definitief terug. Wel pas als hij hier alles (zoals zijn studie) heeft afgerond, vertelt hij in bovenstaande video.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Akram en zijn vader vertellen hoe de mensen in het land zijn veranderd. Het alleen maar willen overleven is veranderd in het positieve gevoel van het land weer willen opbouwen. Veel Syriërs willen hier volgens hen deel van uitmaken.

Voor deze trip zijn Akram en zijn vader naar Jordanië gevlogen. Daar hebben ze de bus de grens over gepakt. Onderweg zag Akram een grote stroom auto's helemaal volgeladen met Syriërs die weer terugkeerden naar hun land.