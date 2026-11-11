Rechter fluit asielminister terug: Syrië mogelijk toch niet veilig genoeg

Asielminister Bart van den Brink moet de veiligheidssituatie in Syrië opnieuw beoordelen. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die een Syrische asielzoeker had aangespannen. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn niet alle omstandigheden in Syrië meegenomen in de eerdere beoordeling.

De voorganger van Van den Brink oordeelde na de val van het voormalige Syrische regime dat delen van het land veilig zijn. Volgens de Raad van State had hij onder meer de humanitaire omstandigheden bij de beslissing moeten betrekken en rekening moeten houden met de gevolgen van een jarenlange burgeroorlog en het handelen van het voormalige regime.

De uitspraak volgt op een rechtszaak van een Syrische man die in 2023 asiel aanvroeg in Nederland. In 2014 is de man door het voormalige regime in Syrië gevangengenomen en gemarteld, omdat hij zou hebben meegedaan aan een demonstratie. Hij vreest bij terugkeer naar Syrië opnieuw slachtoffer te worden van geweld, ook na de val van het regime. De minister van Asiel en Migratie wees deze asielaanvraag af.

Nieuwe beoordeling

Toenmalig minister David van Weel oordeelde evenwel in juni 2025 dat het risico om slachtoffer te worden van willekeurig geweld is afgenomen na de val van het regime. Het landenbeleid werd zo aangepast dat Syriërs alleen in aanmerking komen voor een verblijfsstatus als zij aannamelijk kunnen maken dat zij als gevolg van hun persoonlijke omstandigheden gevaar zouden lopen. De Raad van State zegt nu dat dit nieuwe landenbeleid onvoldoende is gemotiveerd.

De minister moet nu opnieuw beslissen over de asielaanvraag van de asielzoeker en daarbij alle relevante omstandigheden bij zijn beoordeling betrekken om tot een oordeel te komen over de algemene veiligheidssituatie in Syrië. De minister kan daarbij niet alleen verwijzen naar het eerder opgestelde landenbeleid over Syrië, omdat die volgens de beoordeling van de Raad van State niet volledig was.