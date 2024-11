Verwijten vliegen over en weer in gemeenteraad over rellen in Amsterdam

De verwijten vlogen dinsdagmiddag over en weer tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad van Amsterdam. Het debat werd gehouden om duidelijkheid te krijgen over hoe de situatie na de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv vorige week zo uit de hand kon lopen. Ook deze week was het raak: op Plein ’40-’45 in Amsterdam-West werd vuurwerk gegooid en een tram in brand gestoken.

Maandagavond ging het opnieuw mis in Amsterdam. In stadsdeel West werd er door groepen vuurwerk afgestoken en werd er met stenen naar de politie gegooid. In de bovenstaande video vertellen omwonenden dat zij hun hart vasthouden voor mogelijk nieuwe rellen.

Tijdens het debat werd de rol van de Amsterdamse politie en burgemeester Femke Halsema onder de loep genomen. Verschillende partijen spraken hun steun uit voor de burgemeester, maar anderen twijfelden of Halsema nog wel de juiste persoon is om de stad te leiden. Weer anderen wilden horen hoe zij het vertrouwen en de veiligheid in de stad denkt te herstellen.

Geweld in de stad

De toon werd al snel gezet door JA21. "Hoe vindt de burgemeester dat het hier nu op dit moment in deze stad gaat?" begon fractievoorzitter Kreuger zijn betoog. "Er ligt eigenlijk maar één vraag voor: heeft deze burgemeester nog de controle over deze stad? Heeft zij nog het gezag en autoriteit om de openbare orde te handhaven? Mijn fractie vindt van niet."

Sidney Bialystock, voorzitter van Joodse Gemeente Amsterdam, sprak voor het spoeddebat met Hart van Nederland over de situatie van de afgelopen dagen:

Over het geweld in de stad de afgelopen dagen na de wedstrijd Ajax-Maccabi zei hij dat zijn fractie "alle overtredingen en alle misdaden door wie dan ook gepleegd, afkeurt". Hij haalde echter uit naar zijn collega-raadsleden: "mochten zij 'het normaal vinden om langer te praten over het stelen van een vlag dan de complete jodenjacht die er is geweest. Dan moet je bij jezelf te rade gaan of je alles hierboven wel op een rijtje hebt.'"

Kreuger kreeg daarna veel interrupties van onder andere DENK, GroenLinks en D66. Zij verweten hem te snel te oordelen. D66-fractievoorzitter Rob Hofland vroeg hem wat de burgemeester anders had moeten doen. Daarop zei Kreuger: "Dat het gezag laat zien wie hier de baas is. Er is geen plek in Nederland waar meer polarisatie is dan hier aan de gracht en in de buitenwijken."

"Ik zou het waarderen als het debat gaat over de feiten", zei PvdA-fractievoorzitter Lian Heinhuis. "JA21 heeft zijn oordeel allang klaar. Ik ben oprecht benieuwd met welke intenties JA21 naar dit debat is gekomen"

Meer politie op straat

De VVD-fractie in Amsterdam wil dat "het gezag weer de baas gaat worden op straat." "We kunnen niet op de oude voet door. Een nieuwe koers is noodzakelijk. Onze vrije en open samenleving is het waard," vertelt VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants.

Ook D66-fractievoorzitter Rob Hofland ziet graag meer blauw op straat, maar dat is volgens hem niet de enige oplossing. "Om vooruit te kunnen, moeten we weten hoe dit zo ongekend mis heeft kunnen gaan," zei Hofland verder. Hij benoemde ook dat in Amsterdam veel mensen met een migratieachtergrond wonen, die nu "collectief de schuld krijgen" van het geweld in de stad. Hij stond stil bij de angst die leeft onder de Joodse gemeenschap: "Er zijn ouders die hun kind nu horen zeggen: ik ben bang want ik ben Joods."

Hofland vervolgde dat antisemitisme en islamofobie toenemen. "Het enige tegengif is empathie. Zoek elkaar op, praat met elkaar, laat je niet verdelen." Hij zei daarbij ook dat degenen die strafbare feiten hebben gepleegd rond de voetbalwedstrijd opgespoord moeten worden en "keihard berecht." Verder wil de D66'er dat er met de grote meerderheid van de stad het gesprek wordt gevoerd over hoe nu verder te gaan.

Missende informatie

Sheher Khan, fractievoorzitter van DENK, vindt dat burgemeester Halsema steken heeft laten vallen. "Waarom heeft ze gezegd dat wat er donderdagnacht is gebeurd deed denken aan een pogrom?" Volgens Khan hebben deze woorden "het gevoel van onveiligheid en de spanning vergroot" in de stad.

Khan vond ook dat de persconferentie over het geweld te eenzijdig was. "Waarom is er zo weinig aandacht besteed aan de misdragingen van Maccabifans? Een 16-jarige YouTuber heeft ons beter geïnformeerd dan de driehoek."

Ook de SP-fractie mengde zich in het debat. Fractievoorzitter Alberts vroeg zich af waarom de voetbalwedstrijd überhaupt door heeft kunnen gaan. "Maccabi-supporters hebben in Athene ook al eens voor grote ongeregeldheden gezorgd. Er had dus een bel moeten gaan rinkelen," aldus Alberts. Uit het maandagavond bekendgemaakte feitenrelaas over de gebeurtenissen bleek dat het schrappen van de wedstrijd "juridisch niet haalbaar was". Alberts vroeg zich af waarom dat niet terzijde is geschoven, net als de analyse van de NCTV, dat er "geen concrete dreiging" zou zijn.

