Politie heeft signalen voor nieuwe rellen vanavond in Amsterdam: 'Grote zorgen'

De Amsterdamse politie heeft "signalen" dat er oproepen rondgaan om dinsdagavond opnieuw te gaan rellen in Amsterdam-Nieuw-West. "Vrouwen en kinderen worden daarin opgeroepen thuis te blijven. Deze oproepen baren ons grote zorgen", zei Olivier Dutilh van de Amsterdamse politie.

Maandag rond 19.15 uur begon een groep met vuurwerk te gooien op Plein 40-45. Een tram vloog in brand en de politie werd bekogeld. "Rond 19.00 uur stonden er zes jongeren op Plein 40-45. Tien minuten later waren het er veertig en kort daarna enkele honderden", zei Dutilh over het verloop maandagavond. Bij de rellen werden maandagavond drie mensen aangehouden.

Buurtbewoners en marktkoopmannen die hun kraam aan het opbouwen waren, vrezen voor meer ongeregeldheden in de buurt, zo is te zien in bovenstaande video. "Ik hoop dat het vandaag leuk en rustig blijft," laat een marktkoopman aan Hart van Nederland weten. "Ik heb er geen woorden voor wat er gisteren is gebeurd. Ouders moeten met hun kinderen praten en hen duidelijk maken dat vernielingen geen oplossing zijn. Aan de andere kant hoop ik dat de politie nu niet te hard ingrijpt. Ik hoop dat het vandaag rustig blijft, maar ik vrees dat het weer fout gaat."

Geweld kwam 'uit het niets'

Voor buurtbewoners kwam het geweld ‘uit het niets’. "Ik had eigenlijk niet door wat er precies aan de hand was," vertelt een omwonende. "Ik vind het heel vervelend dat er zo veel onrust is bij zoveel mensen," vult een ander aan. "Ik ben vooral bang voor de reactie van de regering; daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid. Er moet niet iets gebeuren waardoor deze twee kampen verder tegenover elkaar komen te staan."

Demonstreren

Hij deelde zijn zorgen dinsdagochtend in de rechtbank in Amsterdam. Daar diende een kort geding van activist Frank van der Linde. Hij wil dinsdag demonstreren bij de Stopera , waar de Amsterdamse gemeenteraad vanaf 12.00 uur debatteert over de gewelddadige gebeurtenissen in de hoofdstad afgelopen week.

ANP