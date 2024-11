Activist Frank van der Linde: 'Ga sowieso naar gemeenteraad Amsterdam'

De activist die het demonstratieverbod in Amsterdam aanvecht, gaat dinsdag ongeacht de uitspraak van de rechter "zeker" naar de Stopera. De Amsterdamse gemeenteraad debatteert daar vanaf 12.00 uur over de gebeurtenissen in Amsterdam afgelopen week.

Eerder deze week werd het demonstratieverbod in Amsterdam ook genegeerd, zoals te zien in de video hierboven.

De Amsterdamse driehoek heeft besloten dat er bij het Westerpark wel gedemonstreerd mag worden. Deze locatie zou volgens een advocaat van de gemeente "beheersbaar" zijn, "zonder dat het levensgevaarlijk wordt". Activist Frank van der Linde neemt daar geen genoegen mee. Hij zegt: "Dan sta ik daar alleen."

Verbod negeren

Zondag verbood de rechter ook een demonstratie in de hoofdstad. Van der Linde ging toch naar de plek waar hij wilde demonstreren. De rechter geeft aan: "Het wekt de indruk dat u zich niet zoveel aantrekt van een uitspraak van de rechter." Het is niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet, maar dit zal op korte termijn zijn.

Het demonstratieverbod is onderdeel van de noodverordening die afgelopen vrijdag ingesteld is in de hoofdstad. Na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv barstten de rellen in het centrum los. De noodverordening is ingeroepen om de veiligheid van de inwoners en bezoekers van de stad te waarborgen.

Stad onder hoogspanning

Volgens politiechef Olivier Dutilh en de advocaten van de gemeente is een pro-Palestijnse demonstratie naast het stadhuis dinsdag "onvoldoende beheersbaar". De kans dat dingen misgaan is "buitengewoon groot". Beide partijen zijn bang dat het uit de hand loopt: "De stad staat momenteel onder hoogspanning. Een demonstratie pal naast de raadszaal waar het spoeddebat gaat plaatsvinden, zorgt hoe dan ook voor verstoring."

Maandagavond ontstond weer onrust in Amsterdam, op Plein '40-'45. Hierbij werd een tram in de brand gestoken, werd met veel vuurwerk gegooid en werden agenten bedreigd. Deze acties mogen niet los gezien worden van het demonstratieverbod, volgens de politiechef. "Als deze mensen naar Stopera komen, hebben wij een heel groot probleem."

ANP