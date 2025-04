Veehouderij genoodzaakt om alle koeien te veilen: 'We moeten ons levenswerk opzeggen'

Het akkoord over de voorjaarsnota komt voor de familie Grin uit Biddinghuizen te laat. Zij zijn gedwongen om hun volledige veestapel te veilen.

"Het is een emotionele dag", zegt Anje Grin. "Ook al hebben we geaccepteerd dat dit de enige oplossing is, het blijft ons levenswerk dat we opgeven." De veehouderij van de familie wordt gezien als een zogenoemde piekbelaster. Hun vergunning is ingetrokken en uitbreiden is niet meer toegestaan.

Jaren geleden investeerden ze nog in een speciale stalvloer die stikstof moest verminderen, maar volgens de nieuwste regels is dat niet genoeg.

Grote veiling

Een andere oplossing is er volgens Anje niet. Daarom gaan al hun 240 koeien onder de hamer. "We zijn er weken mee bezig geweest, alle koeien zijn netjes geschoren en gepoetst." Bekenden mogen nog afscheid nemen van de dieren en vooral veel vakgenoten komen bieden.

Ze kozen bewust voor deze vorm van veilen, compleet met tent en aankleding, om er toch nog iets moois van te maken en de vervelende afgelopen jaren op een waardige manier af te sluiten.