Na 25 uur overleggen, zijn coalitiepartijen eruit: akkoord bereikt over voorjaarsnota

Het overleg van de coalitiepartijen over de voorjaarsnota is afgerond. "We hebben een akkoord over de Voorjaarsnota", twittert PVV-leider Geert Wilders.

De partijen, minister Eelco Heinen en staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen (beiden van Financiën) waren sinds dinsdagmiddag in gesprek over de voorjaarsnota. Ze begonnen dinsdagochtend, maar het overleg werd kort opgeschort voor de stemmingen in de Tweede Kamer. Premier Dick Schoof sloot in de avond aan bij het overleg.

"Er is een deal", schrijft ook BBB-leider Caroline van der Plas op X. "Na 10 dagen en de afgelopen 25 uur zijn we het eens over #voorjaarsnota." Ze deelt een blije foto met haar secondant Henk Vermeer. "Het waren bijzonder lange onderhandelingen, maar we zijn eruit", meldt VVD-leider Dilan Yesilgöz.

Moeilijke puzzel om te leggen

Dat het moeilijk zou worden om een compromis te vinden waar alle vier de coalitiepartijen zich in kunnen vinden, was al langer duidelijk. "Dat wordt een ingewikkelde puzzel om te leggen", zei premier Dick Schoof in januari over de voorjaarsnota.

De financiële opgaven waren dan ook talrijk. Op Justitie klonk bijvoorbeeld een roep om honderden miljoenen euro's voor gevangenissen, op Defensie lagen wensen voor miljardeninvesteringen en op Financiën was nog een oplossing nodig om de btw-verhoging op cultuur en sport te voorkomen.

Volgens parlementair historicus Bert van den Braak was dit het langste onafgebroken overleg. Hij reageerde op X op een vraag van verslaggever Arjan Noorlander van Nieuwsuur. "Het doet denken aan de Catshuiscrisis in 2012 en daarvoor aan nachtelijke ministerraadvergaderingen onder het kabinet-Den Uyl", aldus Van den Braak.

Hart van Nederland/ANP