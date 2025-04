Na dag en nacht overleg nog geen akkoord over voorjaarsnota: 'Spanning loopt op'

De vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn het nog steeds niet eens over de voorjaarsnota. Het overleg begon dinsdagochtend rond half tien, en werd dinsdagmiddag kort onderbroken voor stemmingen in de Tweede Kamer.

Sinds dinsdagmiddag zitten de partijen weer bij elkaar met minister Eelco Heinen en staatssecretaris Tjebbe van Oostenbruggen, beiden van Financiën. Premier Dick Schoof kwam dinsdagavond, na het staatsbanket met de sultan van Oman, aan om mee te praten.

Lang overleg

"De partijen liggen erg uit elkaar. We horen vanuit het ministerie het geluid dat de spanning iets is opgelopen", vertelt politiek verslaggever van Hart van Nederland Jeanneau van Beurden in bovenstaande video.

Bronnen rondom het overleg kunnen niet zeggen hoe lang het nog gaat duren. Verschillende partijen zeiden er dinsdagnacht uit te willen zijn, maar Heinen liet doorschemeren dat ook woensdag nog overlegd kon worden. Donderdagochtend moet er een akkoord liggen bij de ministerraad.

De onderhandelingen verlopen al ruim een week moeizaam. De partijen kunnen het niet eens worden over de financiële ruimte. Eerdere onderhandelingsdagen eindigden vaak al voor het einde van de middag.

Hart van Nederland/ANP