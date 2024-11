Btw-verhoging gaat voorlopig niet door: gesprek over alternatief

Het kabinet gaat de komende maanden in gesprek met de oppositie over alternatieven voor de btw-verhoging op sport en cultuur. Minister van Financiën Eelco Heinen was voorzichtig, maar sprak van een "mooi voorstel" vanuit de oppositie.

De btw-verhoging zou pas vanaf 1 januari 2026 ingaan. Het CDA kwam op de valreep met een voorstel, gesteund door partijen als ChristenUnie, SGP en D66, om meer tijd te kopen voor een besluit hierover. In de aanloop naar de voorjaarsnota wordt dan gesproken over alternatieven. Het kabinet zal zelf ook voorstellen doen. Voorwaarde is dat de 2,3 miljard wordt opgehaald én er genoeg steun in de Kamer is.

Eerder sprak Hart van Nederland met mensen die zich zorgen maken om de btw-verhoging. Zo ook Henk, zoals op bovenstaande video is te zien.

Het alternatief om dat bedrag te vinden moet waarschijnlijk alsnog vanuit de btw komen, maar door onduidelijke uitzonderingen op andere terreinen af te schaffen, hoopt de politiek het geld elders vandaan te halen. Het kabinet gaf toe aan de oproep van de oppositie, omdat het geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Zonder deze toezegging zou het belastingplan niet door de senaat komen.

Verlaagde btw

Er is al lange tijd veel te doen om de afschaffing van het verlaagde btw-tarief op sport, boeken en cultuur. Enerzijds omdat de prijs van een leesboek en een museumbezoek fors zal stijgen, anderzijds omdat het kabinet wel allemaal nieuwe uitzonderingen inbouwt. Zo zal een bioscoopkaartje onder het lage tarief blijven vallen, maar een theatervoorstelling onder het hoge.

De oppositie twijfelde nog lang in het debat, omdat steun voor het belastingplan vooralsnog wel steun voor de btw-verhoging betekent. Er blijft een risico bestaan dat de btw op sport en cultuur alsnog omhoog gaat, als de regeringscoalitie, de oppositie en het kabinet niet tot een akkoord komen.

ANP