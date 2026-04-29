'Politie werkt aan nieuwe wapens na rellen op Malieveld'

Beleid

Vandaag, 07:00

De politie werkt aan nieuwe wapens voor de Mobiele Eenheid (ME) na de zware rellen op het Malieveld in Den Haag. Dat meldt het AD. Daarbij gingen relschoppers vorig jaar flink tekeer: stenen vlogen door de lucht, een politieauto brandde uit en ruiten van het D66-partijkantoor sneuvelden.

Achter de schermen lopen momenteel meerdere proeven, schrijft de krant. Zo experimenteert de politie met grotere peppersprays, zodat agenten mensen al op grotere afstand kunnen tegenhouden. Ook wordt gekeken naar een waterkanon dat een prikkelende stof verspreidt om groepen uiteen te drijven.

Luchtdrukwapens

Daarnaast wordt onderzocht of luchtdrukwapens een optie zijn, zoals rubberkogels. Ook wordt gekeken naar projectielen die verf achterlaten. Daarmee kunnen relschoppers mogelijk sneller worden gestopt of later worden herkend. Tegelijk zijn er zorgen over de risico’s, zoals letsel.

Binnen de politie klinkt al langer de roep om uitbreiding. "Er zit een gat tussen de wapenstok en het dienstpistool”, zegt Maarten Brink van de Nederlandse Politiebond tegen het AD. De komende tijd wordt verder getest met de nieuwe middelen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politievakbond waarschuwt: ME kan relschoppers niet meer aan zonder extra wapens
Eerste verdachte meldt zich na herkenbare beelden rellen Malieveld
Na rellen Den Haag wordt verbod op gezichtsbedekking mogelijk strenger
