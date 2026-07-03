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Delft verleent komende jaarwisseling geen toestemming voor vuurwerkshows

Beleid

Vandaag, 11:31

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Inwoners van Delft kunnen tijdens de komende jaarwisseling geen ontheffing krijgen om toch zelf vuurwerk af te steken. Dat heeft burgemeester Alexander Pechtold besloten. Hoewel het landelijke vuurwerkverbod in sommige gevallen uitzonderingen mogelijk maakt voor groepen, ziet de gemeente daarvan af.

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Groepen kunnen in theorie een ontheffing krijgen als zij aan strenge voorwaarden voldoen. Zo mogen deelnemers niet onder invloed zijn en maximaal 200 kilo vuurwerk gebruiken. Verder mag het vuurwerk alleen worden afgestoken als er twee getrainde supervisors aanwezig zijn, er een veiligheidsplan is en iedereen op een veilige afstand van het vuurwerk kan staan.

Afgelopen jaarwisseling zette de politie drones in om Nederlanders op te sporen en te identificeren die vuurwerk in België ophaalden. Hoe dat in zijn werk gaat, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Niet te controleren

Volgens Pechtold zijn de voorwaarden niet goed te controleren, omdat de jaarwisseling al een van de drukste momenten van het jaar is voor politie, toezichthouders en boa's. "Ik kan niet van politie en boa's verwachten dat zij met een meetlint, weegschaal en blaastest over straat gaan rond middernacht om de ontheffingsvoorwaarden te controleren", schrijft hij in zijn toelichting.

Delft is niet de eerste gemeente die afziet van het verlenen van ontheffingen. Eerder maakten ook Amsterdam en Oss bekend dat inwoners tijdens de komende jaarwisseling geen uitzondering krijgen op het landelijke vuurwerkverbod.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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