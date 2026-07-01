Nu echt officieel: vuurwerkverbod geldt komende jaarwisseling

Het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten geldt tijdens de komende jaarwisseling. Staatssecretaris Annet Bertram (Milieu) heeft woensdag het definitieve besluit genomen dat de wet bekrachtigt. Het besluit is op 1 juli gepubliceerd en treedt op 1 augustus officieel in werking.

De Tweede Kamer stemde in 2025 al in met een landelijk vuurwerkverbod op initiatief van PRO en de Partij voor de Dieren. Voordat de wet kon ingaan, moesten nog verschillende zaken worden geregeld. Zo kwam er een compensatieregeling voor vuurwerkhandelaren en werden de regels uitgewerkt voor gezamenlijke vuurwerkshows.

Volgens vuurwerkslachtoffer Jan gaat een verbod weinig tot niets uithalen. Hij vertelde daarover in een reportage die Hart van Nederland eerder maakte. In de video bovenaan het artikel zie je de reportage.

Regels voor vuurwerkshows

Na advies van de Raad van State zijn de regels voor gezamenlijke vuurwerkshows aangepast. De afstandsregels zijn nu gelijk aan die voor professionele vuurwerkshows. Ook moeten vuurwerkverenigingen een lokale binding hebben met de plek waar het vuurwerk wordt afgestoken.

Gemeenten kunnen een ontheffing verlenen aan vuurwerkclubs die zo'n show willen organiseren.

Plan voor handhaving

Een andere voorwaarde van de Tweede Kamer was dat er een plan moest komen voor de handhaving van het verbod. Onderdeel daarvan zijn inleverdagen voor mensen die nog consumentenvuurwerk in huis hebben.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer wilden het verbod nog een jaar uitstellen, maar daarvoor was geen meerderheid. Daardoor geldt het landelijke vuurwerkverbod al tijdens de komende jaarwisseling.