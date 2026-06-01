Vuurwerkverbod onder vuur: kritiek op uitzonderingen bij jaarwisseling

De Raad van State heeft kritiek op onderdelen van het nieuwe vuurwerkverbod dat vanaf de komende jaarwisseling moet gelden. Volgens de hoogste wetgevingsadviseur maakt het kabinet de uitzonderingen op het verbod te toegankelijk. Dat staat volgens de Raad van State "op gespannen voet" met het doel van de wet: zorgen voor een veilig oud en nieuw.

Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel ontheffingen aanvragen bij gemeenten om ondanks het verbod toch vuurwerk af te steken. Zij hoeven geen band met die gemeente te hebben. Op die manier "kunnen landelijke verenigingen overal ontheffingen aanvragen en op grotere schaal vuurwerk aankopen", waarschuwt de Raad van State. Het kabinet krijgt dus het advies om alsnog 'lokale binding' te eisen bij het uitdelen van uitzonderingen.

Volgens vuurwerkslachtoffer Jan gaat een verbod weinig tot niets uithalen. Hij vertelt er meer over in de video hieronder:

2:20 Vuurwerkslachtoffer Jan: mogelijk verbod gaat niet werken tegen overlast

Ook over de inhoud van die uitzonderingen moeten de regels volgens de Raad van State worden aangescherpt. In het kabinetsvoorstel bepalen burgemeesters hoe ver het publiek van de afsteekplek moet staan, maar de Raad van State vindt dat het kabinet daar zelf een keuze in moet maken. "Heldere landelijke regels geven ook houvast aan de burgemeester."

Te weinig boa's op straat

Boa's krijgen de taak om te controleren of afsteekverenigingen zich aan alle afspraken houden. Maar volgens gemeenten zijn er tijdens de jaarwisseling nauwelijks boa's op straat omdat dat gevaarlijk is. De Raad van State vraagt zich af of het dan wel verantwoord is het om uitzonderingen te maken.