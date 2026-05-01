Meer en zwaarder geweld tegen agenten: 'Structureel probleem'

Vandaag, 06:45

Er was afgelopen jaar meer geweld tegen agenten en het gebruikte geweld was heftiger, concludeert de politie na publicatie van de cijfers over het afgelopen jaar. De politie telde vorig jaar 12.896 geweldsincidenten tegen politiemensen. In 2024 waren dat er 12.543.

Het geweld is heftiger dan voorheen. Het aantal gevallen van zware mishandeling steeg van 232 in 2024 naar 281 vorig jaar. Het aantal pogingen tot doodslag nam toe van 139 naar 155.

Structureel probleem

"Dit is onacceptabel hoog", zegt portefeuillehouder geweld bij de politie Corry van Breda. "Het gaat niet om incidenten, maar om een structureel probleem." In sommige gevallen is er blijvend letsel en lopen agenten trauma's op.

Vooral rond de jaarwisseling was er een forse stijging. De cijfers laten bijna een verdubbeling zien: van 179 incidenten in 2024 naar 344 in 2025. Met name het gooien met vuurwerk is sinds 2024 toegenomen. De politie verklaart deze stijging door de plannen voor een vuurwerkverbod.

Meer geweld door verwarde personen

Geweld waarbij verwarde personen betrokken zijn, steeg van 677 in 2024 naar 744 vorig jaar. Ook in het verkeer was er meer geweld tegen agenten. Vorig jaar ging het om 966 incidenten, in 2024 om 876. Geweld bij voetbal daalde vorig jaar vergeleken met 2024, van 240 naar 158.

Zwaarder bestraffen van het toenemende geweld tegen hulpverleners zou een "belangrijk signaal" kunnen zijn om dit een halt toe te roepen, vindt Van Breda. "Als je aan politiemensen komt, dan moeten er consequenties zijn."

Door ANP

