Man die agent sloeg bij protest Den Haag blijft langer vastzitten

De man die zaterdag een politieagent zou hebben geslagen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Den Haag, blijft langer vastzitten. Dat is maandag besloten bij zijn voorgeleiding. Op 4 maart moet hij voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van openlijk geweld tegen de politie.

Volgens de verdenking sloeg hij een agent met een voorwerp op het achterhoofd. Dat gebeurde afgelopen zaterdag tijdens een onaangekondigd protest bij het voormalige HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. De situatie liep daar flink uit de hand.

In de video hieronder is te zien hoe het zaterdag uit de hand liep tijdens de betoging:

0:56 Politie grijpt in bij protest tegen opvang asielzoekers in Den Haag

Mobiele eenheid moest ingrijpen

Het protest was gericht tegen de komst van asielzoekers naar het pand. De mobiele eenheid moest meerdere keren ingrijpen. De politie voerde charges uit en gebruikte de wapenstok om de groep uiteen te drijven.

Onder de demonstranten waren veel jonge mannen, gekleed in donkere kleding en met petjes op. Het werd onrustig op straat en agenten probeerden de orde te herstellen.

Het stadsbestuur van Den Haag had het gebied rond de Sportlaan vooraf aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie mensen preventief mocht fouilleren.

Winteropvang

In het voormalige HagaZiekenhuis is nu een winteropvang ingericht waar tachtig mensen kunnen overnachten. Vanaf het volgende kwartaal worden daar ook vluchtelingen, jongeren en dakloze gezinnen opgevangen. In totaal gaat het om zo'n 750 tijdelijke bewoners.