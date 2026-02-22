Volg Hart van Nederland
Verdachte mishandelen agent bij asielprotest Den Haag nog vast, rest vrij

Crime

Vandaag, 10:27

Van de acht personen die zaterdag zijn aangehouden tijdens een demonstratie in Den Haag, zit nog een verdachte vast. Er werd gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers in het voormalige Haga Ziekenhuis aan de Sportlaan. De persoon die nog vastzit, wordt verdacht van het mishandelen van een politieagent. De agent werd met een voorwerp op het achterhoofd geslagen.

De overige zeven verdachten zijn na verhoor naar huis gestuurd, zegt een politiewoordvoerder. Zij worden verdacht van verschillende strafbare feiten, waaronder het verstoren van de openbare orde en belediging.

Onrustig protest

Het onaangekondigde protest verliep onrustig. De mobiele eenheid trad meerdere keren op tegen demonstranten. Onder hen waren veel jonge mannen met donkere kleding en petjes. De politie voerde charges uit en sloeg met de wapenstok.

Het stadsbestuur van Den Haag had het gebied rondom de Sportlaan aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Momenteel dient het voormalige ziekenhuisgebouw als winteropvang voor tachtig daklozen. Vanaf het volgende kwartaal komen daar gefaseerd andere groepen bij, zoals asielzoekers, statushouders, jongeren en dakloze gezinnen. In totaal moeten er zo'n 750 tijdelijke bewoners komen te wonen.

Door ANP

