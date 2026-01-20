'Jonge agenten kampen steeds vaker met PTSS door geweld tegen politie'

Steeds meer jonge politieagenten kampen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dat meldt De Gelderlander dinsdagochtend. Vanwege de maatschappelijke onrust blijft naar verwachting de druk op de politie ook de komende jaren groot.

Gert Veurink, politiechef Oost-Nederland, maakt zich zorgen om het welzijn van zijn jonge collega's. "De hoeveelheid incidenten die mijn jonge collega’s meemaken, is ongelooflijk groot", vertelt hij aan de krant. Veurink verwijst daarbij naar de maatschappelijke onrust. In 2025 had de politie het ongekend druk met demonstraties en verliep de jaarwisseling vol geweld.

In 2025 liep een demonstratie tegen het asielbeleid in Den Haag volledig uit de hand. Actievoerders vielen politieagenten aan en de ME werd ingezet:

1:07 Protesten Den Haag lopen volledig uit de hand

Het ziekteverzuim binnen politie Oost-Nederland stijgt ook weer. De jonge agenten maken al direct in hun loopbaan heftige incidenten mee. Volgens Veurink zijn de zorgen daarover groot. Bij een aantal jonge agenten leidt dat tot PTSS. "De stijging van het ziekteverzuim is nog licht, maar PTSS is ook iets wat zich langzaam opbouwt. Dat zie je niet direct in de cijfers terug. Dus dat baart mij zorgen."

Geweld

Veurink krijgt ook signalen dat collega's soms weggaan bij de politie vanwege het geweld. Tegelijkertijd is dit ook een generatie die niet het hele leven voor één baas blijft werken, zegt Veurink. "Gelukkig is de animo om bij de politie te willen werken nog steeds erg groot."

De chef verwacht niet dat de druk op de politie de komende jaren afneemt. Vanwege de onrust in de wereld, de verdeeldheid over veel thema's als stikstof en asiel, gaat het niet rustiger worden, voorspelt Veurink. "Als je ziet wat er nu gebeurt in Nederland, in de wereld. Dat vertaalt zich direct, ook lokaal. Helaas zijn er groepen die misbruik maken van hun demonstratierecht om geweld te kunnen plegen."