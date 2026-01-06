Volg Hart van Nederland
Korpschef: geweld tegen politie tijdens jaarwisseling was gepland

Crime

Vandaag, 06:56

Volgens korpschef Janny Knol is een deel van het geweld tegen politiemensen tijdens de jaarwisseling met voorbedachten rade gepleegd. Dat zei zij maandag bij Pauw & De Wit, waar ze voor het eerst reageerde op het forse geweld waar politiemensen mee te maken kregen. "Dat is dan Nederland, en dit noemen we dan feest."

Onder de 250 mensen die met de jaarwisseling zijn aangehouden, zijn volgens Knol onder meer verdachten van poging tot doodslag en zware mishandeling tegen politiemensen. De korpschef sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen voor het plegen van geweld tijdens de jaarwisseling of het voorbereiden daarvan.

In Leidschendam werden agenten bekogeld met vuurwerk:

Chaos in Leidschendam: agenten bekogeld met vuurwerk
1:00

Chaos in Leidschendam: agenten bekogeld met vuurwerk

Wat Knol betreft was er sprake van een 'crimineel netwerk' rondom het geweld, waarin met voorbedachte rade middelen zijn aangeschaft en plannen zijn gemaakt om politiemensen te belagen. Knol sprak met het OM over berechting in de vorm van forse straffen, zei zij. Zo ziet ze bijvoorbeeld een straatverbod voor geweldplegers tijdens de jaarwisseling voor zich.

Door ANP

