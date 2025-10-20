Terug

Drie extra aanhoudingen na geweld tegen politie bij Pegida-protest Hoofddorp

Crime

Vandaag, 17:29 - Update: 3 uur geleden

De politie heeft maandagochtend drie mannen van 18, 19 en 25 jaar uit Hoofddorp aangehouden in het onderzoek naar geweld en vernielingen na een demonstratie in Hoofddorp op 24 september. Ze zouden onder meer geweld tegen de politie hebben gebruikt.

Pegida demonstreerde die dag bij de ingang van een opvanglocatie voor asielzoekers in Hoofddorp. Bij de demonstratie werd een koran verbrand. Ook was er een tegendemonstratie.

Politie bekogeld met stenen en vuurwerk

De politie probeerde de tegendemonstratie te verwijzen naar de aangewezen plek. Volgens de politie mengde een groep jongeren zich met die tegendemonstratie. De jongeren gebruikten geweld en bekogelden betogers en de politie met stenen en vuurwerk. De politie schaalde op en de ME werd ingezet. De burgemeester noemde de jongeren later "raddraaiers" die later in het winkelcentrum nog vernielingen aanrichtten en een winkel plunderden.

Op de avond van de demonstratie werden al zeven anderen aangehouden.

Door ANP

