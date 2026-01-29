Tientallen mensen de straat op tegen politiegeweld in Utrecht

Tientallen mensen demonsteren donderdagavond in Utrecht tegen politiegeweld. Ze kwamen bijeen op het Vredenburgplein en trokken daarna naar het hoofdbureau van de politie. De actie volgde op een geweldsincident eerder deze week onder het bollendak op het stationsplein.

Met een megafoon sprak een van de demonstranten de groep toe. "We zijn hier omdat we het zat zijn dat de politie misbruik maakt van haar machtspositie", zei hij. Ook klonken Engelstalige leuzen als "politiegeweld moet stoppen" en "geen gerechtigheid, geen vrede, geen racistische politie". In de omgeving waren agenten aanwezig om het protest te volgen.

Trap

Maandag had een politieman een aanvaring met twee gesluierde vrouwen, zo is te zien op onderstaande beelden. De agent nam een van de twee aan haar arm mee, de andere vrouw liep achter hem aan met een telefoon in haar hand. Daarop gaf de agent haar een trap. Daarna ontstond een chaotische situatie, waarbij de agent de andere vrouw sloeg met zijn wapenstok.

0:20 Politie gaat geweld bij aanhouding vrouw in Utrecht toetsen

De politie liet eerder weten het handelen van de agent te "toetsen en beoordelen". De vrouwen gaan aangifte tegen hem doen. Hun advocaat zei woensdag in Nieuwsuur dat er ook "racistische uitingen" zijn gedaan rond het incident. Of het de agent was die dat deed, werd niet duidelijk. Aan het adres van de politieman zijn deze week bedreigingen geuit. Door wie is niet bekend.