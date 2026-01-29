Volg Hart van Nederland
Agent Utrecht bedreigd na geweldsincident: politie bekijkt berichten

Crime

Vandaag, 15:22 - Update: 35 minuten geleden

De politie is op de hoogte van bedreigingen aan het adres van de agent die maandag betrokken was bij een geweldsincident onder het bollendak op het stationsplein in Utrecht. Een woordvoerder zegt dat online berichten over collega’s worden gevolgd en beoordeeld. Of er strafbare uitingen tussen zitten, wordt onderzocht.

Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat de agent een vrouw aan haar arm meeneemt. Een tweede vrouw filmt en loopt achter hem aan. De agent geeft haar een trap, waarna een chaotische situatie ontstaat en hij de andere vrouw met zijn wapenstok slaat. De politie onderzoekt het optreden van de agent en de aanloop naar het incident.

Over de inhoud van de berichten doet de politie geen uitspraken.

Aangehouden

Een van de vrouwen, een 23-jarige uit De Koog, werd aangehouden op verdenking van belediging. Ook een 39-jarige man uit Rotterdam werd aangehouden voor belediging.

De advocaat van de twee vrouwen, Anis Boumanjal, zei woensdag in Nieuwsuur dat zijn cliënten aangifte gaan doen tegen de politieman. Boumanjal noemde het gebruikte geweld disproportioneel en nodeloos. Bovendien zouden volgens de vrouwen rond de aanhouding "racistische uitingen" zijn gedaan. Of het de agent was die dat deed, werd niet duidelijk.

Door ANP

