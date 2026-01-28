Vrouwen doen aangifte tegen politieagent om geweld in Utrecht

Twee vrouwen die maandag betrokken waren bij een geweldsincident met een politieman op het stationsplein in Utrecht, gaan aangifte doen tegen de agent in kwestie. Dat laat hun advocaat Anis Boumanjal woensdagavond weten in Nieuwsuur.

Op beelden die omstanders maakten, is te zien dat de agent een vrouw aan haar arm meeneemt. Een andere vrouw loopt achter hen aan met een telefoon in haar hand, waarop de agent haar een trap geeft. Een aanleiding hiervoor is in het filmpje niet te zien. Daarna ontstaat een chaotische situatie, waarbij de agent de andere vrouw slaat met zijn wapenstok. Een van de twee, een 23-jarige vrouw uit De Koog, werd aangehouden voor belediging.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

"Wij realiseren ons dat deze beelden heftig zijn en vragen oproepen. Deze signalen nemen we serieus", meldde de politie woensdagmiddag. Het sectorhoofd van de politie en de zogeheten commissie geweldsaanwending gaan het handelen van de agent beoordelen.

De vrouwen gaan aangifte doen van mishandeling of poging tot zware mishandeling en schending van de ambtsinstructie, aldus Boumanjal.

Overlast

Volgens de politie ging aan de aanhouding overlast vooraf, waar ongeveer twintig mensen bij betrokken waren. Boumanjals cliënten herkennen dat beeld niet, zegt hij. Volgens hen was er sprake van een discussie met een andere vrouw die niet zoveel voorstelde. De agent zou daarop af zijn gekomen en gezegd hebben dat de vrouwen moesten doorlopen. De toon waarop hij dat zei, viel bij de vrouwen niet goed, vertelt Boumanjal.

Vervolgens zou de agent hebben gezegd dat de vrouwen moesten opdonderen. "Dat leidde tot wat commotie en uiteindelijk zelfs racistische uitingen als 'je hoort niet in dit land'." Of deze uitingen volgens de vrouwen werden gedaan door de politieman, werd uit Boumanjals relaas niet duidelijk.

Beide vrouwen staan volgens Boumanjal onder medische behandeling. De vrouw die de trap kreeg, zou daar een bloeding aan hebben overgehouden. De andere vrouw wordt nog onderzocht.