Video toont geweld bij winkelcentrum Utrecht, optreden van agent getoetst

Op sociale media circuleren beelden van een geweldsincident tussen twee vrouwen en een politieagent bij het Bollendak, bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. In de video, die bovenaan dit artikel te zien is, loopt de situatie uit de hand en wordt geweld gebruikt. De politie laat woensdag weten het incident en het politieoptreden te toetsen en te beoordelen.

Het incident gebeurde maandag rond 17.00 uur. De politie hield toen een persoon staande vanwege een overlastincident, waarbij een groep van zo'n twintig betrokkenen aanwezig was. Daarna werd een van de politiemedewerkers uitgescholden en beledigd door een vrouw, meldt de politie.

Beelden

Op de beelden die maandag door omstanders zijn gemaakt, is te zien dat de agent een vrouw aan haar arm meeneemt. Een andere vrouw loopt achter hen aan met een telefoon in haar hand. Zonder zichtbare aanleiding geeft de agent haar een trap. Vervolgens ontstaat een chaotische situatie, waarbij de agent de andere vrouw slaat met zijn wapenstok, die hij al vasthield.

De agent hield een 23-jarige verdachte uit De Koog aan op verdenking van belediging. Ook een 39-jarige man uit Rotterdam werd aangehouden. Hij probeerde de aanhouding te voorkomen en beledigde daarbij de agent. Deze man wordt verdacht van belediging en belemmering. Beide verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Heftige beelden

De gedeelde beelden zorgen voor geschokte reacties op sociale media. "Wij realiseren ons dat deze beelden heftig zijn en vragen oproepen. Deze signalen nemen we serieus. Mede op basis van de beschikbare beelden wordt nader onderzoek gedaan, ook naar de aanloop van het incident", schrijft de politie. "Het optreden wordt daarbij getoetst en beoordeeld. Dat gaat volgens een standaard en zorgvuldig beoordelingsproces."

Volgens een woordvoerder van de politie zijn tot dusver geen klachten of aangiftes tegen de betreffende agent binnengekomen. De agent is "gewoon aan het werk", voegt hij eraan toe.