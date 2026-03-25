Kabinet: leeftijdsgrens voor afsteken van vuurwerk moet naar 18 jaar

Beleid

Vandaag, 17:45

Het kabinet vindt dat de minimale leeftijdsgrens waarop mensen vuurwerk mogen afsteken naar 18 jaar moet. Dat laat staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) woensdag weten. Nu staat de minimale leeftijdsgrens nog op 16 jaar.

Staatssecretaris Bertram sprak woensdag in een debat steun uit voor een voorstel van CDA en de Partij voor de Dieren. In dit wetvoorstel laten de twee partijen weten dat een leeftijdsgrens van 18 jaar beter aansluit bij de bestaande regels rond veiligheid en verantwoordelijkheid.

Een algeheel vuurwerkverbod? Volgens Jan gaat dat niet werken:

Komende jaarwisseling is er hoogstwaarschijnlijk een algeheel vuurwerkverbod van kracht in ons land. Wie toch wil afsteken, moet dan een ontheffing aanvragen bij de gemeente. En voor zo'n ontheffing geldt nu nog dat degene die vuurwerk afsteekt minstens 16 jaar oud moet zijn. Het kabinet wil deze grens dus naar 18 jaar.

Niet iedereen mee eens

Caroline van der Plas (BBB) is het er niet mee eens. "Ik snap wel dat een peuter van 3 dat niet mag doen, dat begrijpt iedereen. Als jij 17 jaar bent, en je weet gewoon hoe je met vuurwerk moet omgaan... Dat gaan we toch echt niet doen, hoop ik", aldus Van der Plas.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

