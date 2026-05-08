Kabinet zet 100 miljoen opzij ter compensatie door vuurwerkverbod

Het kabinet reserveert 100 miljoen euro om ondernemers in de vuurwerkbranche te compenseren voor het aankomende vuurwerkverbod. Staatssecretaris Annet Bertram (Milieu, CDA) laat dat weten aan de Tweede Kamer.

Volgens het kabinet moet het bedrag voldoende zijn om importeurs en verkopers tegemoet te komen voor inkomsten die wegvallen door het verbod op consumentenvuurwerk.

De afgelopen jaarwisseling was de laatste editie waarbij mensen zelf vuurwerk mochten afsteken. Vanaf nu geldt een algeheel vuurwerkverbod. Volgens Jan, die in 2015 een oog verloor door vuurwerk, gaat een verbod weinig tot niets uithalen. Hij vertelt er meer over in de video hieronder:

2:20 Vuurwerkslachtoffer Jan: mogelijk verbod gaat niet werken tegen overlast

Importeurs krijgen grootste vergoeding

Vooral importeurs worden ruim gecompenseerd. Voor veel van deze bedrijven is vuurwerk de belangrijkste bron van inkomsten. Zij krijgen daarom de winst vergoed die zij de komende drie jaar mislopen door het verbod. Ook komt er een tegemoetkoming voor extra kosten die zij mogelijk moeten maken.

Winkeliers ontvangen minder geld van het kabinet. De verkoop van vuurwerk is voor veel winkels namelijk een bijverdienste naast bijvoorbeeld een fietsenzaak, tuincentrum of andere winkel.

Deze ondernemers krijgen één jaar winstderving vergoed, met daarbovenop een opslag van 15 procent. Ook ontvangen zij een extra bedrag van 3500 euro. Dat extra geld is bedoeld voor kleinere handelaren, bijvoorbeeld om kosten zoals een huurcontract af te kopen.