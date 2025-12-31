Nederland knalt record aan vuurwerk de lucht in: 129 miljoen euro

De verkoop van vuurwerk in Nederland is dit jaar naar een recordbedrag gestegen van ongeveer 129 miljoen euro. Dat meldt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Daarmee werd het record van circa 118 miljoen euro van vorig jaar verbroken.

Nederlanders hebben dus weer massaal vuurwerk ingeslagen nu er na dit jaar waarschijnlijk een verbod komt op de verkoop van consumentenvuurwerk. De BPN-voorzitter had al voorspeld dat de verkoop dit jaar hoger zou kunnen uitvallen, want in de voorverkoop liep het al storm met de onlinebestellingen. Maandagochtend, op de eerste dag van de legale verkoop, waren er al grote rijen met afhalers van bestellingen te zien bij vuurwerkwinkels.

Een recordverkoop is niet gek, want bij de start van de verkoop was het al ongekend druk:

2:15 Topdrukte bij vuurwerkwinkels op eerste verkoopdag: 'Kon niet slapen van de spanning'

Minder gestegen

Toch is de verkoop niet zoveel gestegen als de branche bij het inkopen van vuurwerk voor mogelijk had gehouden. Volgens Groeneveld ligt er verspreid over 850 vuurwerkverkooppunten nog voor ongeveer 12 miljoen tot 13 miljoen euro vuurwerk, uitgaande van de verkoopwaarde. Met de overheid is afgesproken dat de importeurs dat vuurwerk weer terugnemen.

Tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur mogen mensen in Nederland vuurwerk afsteken. In twintig gemeenten geldt wel een vuurwerkverbod.

Deze jaarwisseling is waarschijnlijk de laatste keer in de huidige vorm. In juli stemde de Eerste Kamer in met een landelijk verbod op het bezitten, verkopen en afsteken van vuurwerk. Alleen vuurwerk in de lichtste categorie mag dan nog afgestoken worden. Dat zijn bijvoorbeeld sterretjes en knalerwten.

Teleurstellend

Groeneveld noemt het naderende vuurwerkverbod "teleurstellend". Volgens hem is het niet alleen een commerciële domper voor de branche, maar ook vervelend voor de vele Nederlanders die jarenlang heel netjes vuurwerk hebben afgestoken. Volgens hem is het een kleine groep mensen die het eigenlijk heeft verpest voor de rest. "Onrechtvaardig vinden veel Nederlanders, zo hebben we afgelopen dagen veel gehoord."

De wet moet nog wel worden uitgewerkt. Dan gaat het onder meer over de voorwaarden waaronder verenigingen of stichtingen een uitzondering op het vuurwerkverbod kunnen aanvragen. Het kabinet werkt ook aan een "nette nadeelcompensatie" voor de vuurwerkbranche, liet demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD) eerder deze maand weten.