Bijna 5000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij verkeerscontrole Den Haag

Crime
Vandaag, 12:24 - Update: 30 minuten geleden
Bij een verkeerscontrole in Den Haag heeft de politie de afgelopen dagen 4800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Er werden ongeveer honderd voertuigen gecontroleerd. Dat meldt de politie op haar website.
Naast het in beslag genomen vuurwerk, zijn er meerdere legale vuurwerktransporten gecontroleerd. Hierbij werden verschillende strafbare feiten geconstateerd, zoals niet goed vastgemaakte ladingen, afwezigheid van brandblussers en niet de vereiste vakbekwaamheid hebben.
De politie in de grensregio met België controleert dit jaar voor het eerst met drones. Daarmee kunnen agenten Nederlandse vuurwerkkopers in België spotten die illegaal vuurwerk willen inslaan. Hoe dat in zijn werk gaat, zie je hieronder:
De bestuurders en vervoerders hebben een boete gekregen, laat de politie weten.
