Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meer illegaal vuurwerk gepakt dan vorig jaar, teller blijft oplopen

Meer illegaal vuurwerk gepakt dan vorig jaar, teller blijft oplopen

Crime

Vandaag, 18:15

Link gekopieerd

De opsporingsdiensten hebben dit jaar al meer verboden vuurwerk in beslag genomen dan in heel vorig jaar. Dat blijkt uit de dinsdag bijgewerkte Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie. Alleen al in de afgelopen week werd 7433 kilo illegaal vuurwerk onderschept. Daarmee staat de teller dit jaar op ruim 112.223 kilo, terwijl het jaar nog niet voorbij is.

Vorig jaar was het totaal 107.281 kilo. In 2023 werd 78.895 kilo illegaal vuurwerk onderschept. In de vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten dit jaar in beslag hebben genomen.

Hart van Nederland ging mee met de politie die met een speciale undercoveractie probeert te voorkomen dat zwaar illegaal vuurwerk het land binnenkomt:

Politie controleert vanuit de lucht op kopers van illegaal vuurwerk
2:38

Politie controleert vanuit de lucht op kopers van illegaal vuurwerk

De lijst wordt wekelijks bijgewerkt. Het ANP heeft afwijkingen gevonden in deze optelsommen. Het gaat om enkele tot maximaal tientallen kilo's vanaf het jaar 2017. Het OM heeft daar op dit moment geen verklaring voor.

Vondsten

In het Brabantse Sint-Michielsgestel deed de politie deze week een grote vuurwerkvondst in een bestelbus die in een woonwijk stond geparkeerd. Het ging in totaal om 1045 kilo, waaronder illegaal vuurwerk. Aan de Papelaan in Weesp zijn maandag enkele tientallen woningen ontruimd na een vondst van 1100 kilo vuurwerk.

Na de jaarwisseling wordt bekendgemaakt hoeveel illegaal vuurwerk de opsporingsdiensten in de laatste week van het jaar in beslag hebben genomen.

Door ANP

Lees ook

Rode Kruis waarschuwt voor meer ernstige verwondingen door vuurwerk
Rode Kruis waarschuwt voor meer ernstige verwondingen door vuurwerk
Politie jaagt met drones op vuurwerkkopers bij Belgische grens: '1200 euro naar de tering'
Politie jaagt met drones op vuurwerkkopers bij Belgische grens: '1200 euro naar de tering'
Bijna 30 kilo illegaal vuurwerk gevonden in slaapkamers woning Bergen op Zoom
Bijna 30 kilo illegaal vuurwerk gevonden in slaapkamers woning Bergen op Zoom
Meer dan 1000 kilo vuurwerk én hennepkwekerij gevonden in huis in Lelystad
Meer dan 1000 kilo vuurwerk én hennepkwekerij gevonden in huis in Lelystad

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.