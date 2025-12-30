Meer illegaal vuurwerk gepakt dan vorig jaar, teller blijft oplopen

De opsporingsdiensten hebben dit jaar al meer verboden vuurwerk in beslag genomen dan in heel vorig jaar. Dat blijkt uit de dinsdag bijgewerkte Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie. Alleen al in de afgelopen week werd 7433 kilo illegaal vuurwerk onderschept. Daarmee staat de teller dit jaar op ruim 112.223 kilo, terwijl het jaar nog niet voorbij is.

Vorig jaar was het totaal 107.281 kilo. In 2023 werd 78.895 kilo illegaal vuurwerk onderschept. In de vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten dit jaar in beslag hebben genomen.

Hart van Nederland ging mee met de politie die met een speciale undercoveractie probeert te voorkomen dat zwaar illegaal vuurwerk het land binnenkomt:

2:38 Politie controleert vanuit de lucht op kopers van illegaal vuurwerk

De lijst wordt wekelijks bijgewerkt. Het ANP heeft afwijkingen gevonden in deze optelsommen. Het gaat om enkele tot maximaal tientallen kilo's vanaf het jaar 2017. Het OM heeft daar op dit moment geen verklaring voor.

Vondsten

In het Brabantse Sint-Michielsgestel deed de politie deze week een grote vuurwerkvondst in een bestelbus die in een woonwijk stond geparkeerd. Het ging in totaal om 1045 kilo, waaronder illegaal vuurwerk. Aan de Papelaan in Weesp zijn maandag enkele tientallen woningen ontruimd na een vondst van 1100 kilo vuurwerk.

Na de jaarwisseling wordt bekendgemaakt hoeveel illegaal vuurwerk de opsporingsdiensten in de laatste week van het jaar in beslag hebben genomen.