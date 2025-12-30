Volg Hart van Nederland
Vuurwerkvondst in Weesp blijkt ruim 1100 kilo te zijn

Crime

Vandaag, 13:00

De vuurwerkvondst in een woning in Weesp maandagavond blijkt ruim 1.100 kilo zwaar te zijn, meldt de politie. Na de ontdekking van het zware vuurwerk moesten tientallen woningen aan de Papelaan uit voorzorg worden ontruimd.

Volgens de politie lag het vuurwerk midden in de woning opgeslagen. Dat leverde een direct risico op voor de omgeving. "Een klein statisch vonkje kan al leiden tot een desastreuze ontploffing”, waarschuwt de politie.

Aangehouden

De bewoner van het huis, een 47-jarige man, is aangehouden en zit nog vast. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het vuurwerk veiliggesteld en afgevoerd. Rond 23.00 uur mochten de omwonenden weer terug naar hun woningen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

