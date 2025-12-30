Volg Hart van Nederland
Tientallen woningen Weesp ontruimd na vuurwerkvondst

Crime

Vandaag, 06:51 - Update: 29 minuten geleden

Enkele tientallen woningen aan de Papelaan in Weesp zijn maandagavond ontruimd, nadat in een van de huizen een onbekende hoeveelheid vuurwerk was gevonden. De bewoner van het huis waar het vuurwerk is gevonden, een man, is aangehouden, meldt de Amsterdamse politie.

Agenten kwamen het vuurwerk op het spoor tijdens een onderzoek. Om wat voor soort vuurwerk het gaat, is nog niet duidelijk. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om het vuurwerk uit het huis weg te halen en onschadelijk te maken.

Volgens WeesperNieuws konden de bewoners rond 23.30 uur weer terug naar hun huizen.

Door ANP

