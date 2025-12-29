Volg Hart van Nederland
Meer dan 1000 kilo vuurwerk én hennepkwekerij gevonden in huis in Lelystad

Meer dan 1000 kilo vuurwerk én hennepkwekerij gevonden in huis in Lelystad

Crime

Vandaag, 15:33

De politie heeft vorige week in een woning aan de Botter in Lelystad meer dan 1000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Op het adres werd ook een hennepkwekerij aangetroffen.

Het bezitten van deze hoeveelheid vuurwerk als particulier is niet toegestaan, meldt de politie over de inbeslagname. Het afgevoerde vuurwerk wordt vernietigd. Ook de kwekerij is ontmanteld.

De politie heeft nog niemand aangehouden.

Maandagochtend was het al extra druk bij de vuurwerkwinkels nu er deze jaarwisseling voor het laatst consumentenvuurwerk mag worden afgestoken:

Consumentenvuurwerk bijna verboden: Nederlanders massaal naar de winkels
2:23

Consumentenvuurwerk bijna verboden: Nederlanders massaal naar de winkels

Door ANP

