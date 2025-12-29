Meer dan 1000 kilo vuurwerk én hennepkwekerij gevonden in huis in Lelystad

De politie heeft vorige week in een woning aan de Botter in Lelystad meer dan 1000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Op het adres werd ook een hennepkwekerij aangetroffen.

Het bezitten van deze hoeveelheid vuurwerk als particulier is niet toegestaan, meldt de politie over de inbeslagname. Het afgevoerde vuurwerk wordt vernietigd. Ook de kwekerij is ontmanteld.

De politie heeft nog niemand aangehouden.

