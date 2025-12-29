Laatste jaar knallen: grote drukte bij vuurwerkwinkels

Het is dit jaar waarschijnlijk het laatste jaar dat er consumentenvuurwerk mag worden afgestoken en daarom is het extra druk bij de vuurwerkwinkels. Hart van Nederland-verslaggever Esther Monsma ziet het maandaochtend zelf bij een verkooppunt in Dordrecht, waar al in alle vroegte veel vuurwerk over de toonbank ging. Ook bij winkels in Duitsland waar Nederlanders vuurwerk kopen, is het drukker dan normaal.

De Eerste Kamer stemde in juli in met een landelijk vuurwerkverbod. Dat verbiedt het bezit, de verkoop en het afsteken van vuurwerk, met uitzondering van licht vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten. Voor veel Nederlanders een reden om nog één keer goed te knallen, zo is te zien in bovenstaande video.