Politie jaagt met drones op vuurwerkkopers bij Belgische grens: '1200 euro naar de tering'

Het wordt nog één keer knallen en daarna is het klaar: vuurwerk afsteken in Nederland. Omdat dit het laatste jaar is, verwachten verkopers een recordomzet. Niet alleen hier, ook verkopers over de grens. verwachten veel kopers uit Nederland. Dat zorgt voor extra drukte én voor strengere controles van de politie. Hart van Nederland ging een dag mee met de politie die met een speciale undercoveractie probeert te voorkomen dat zwaar illegaal vuurwerk het land binnenkomt.

Vooral richting België slaan veel Nederlanders hun slag. Daar is zwaarder vuurwerk te koop, maar dat mag ons land niet in. De politie probeert dat illegale vuurwerk tegen te houden met opvallende middelen, waaronder drones bij de grens in West-Brabant.

Vanuit de lucht

Volgens dronepiloot Rogier van den Berg kan de camera ver inzoomen. "Zo is te zien hoeveel pakketten worden ingeladen en kunnen voertuigen herkend worden. Door het kenteken te noteren kunnen ze die informatie doorgeven aan eenheden op de grond die vervolgens de auto's langs de weg kunnen zetten. "We zien echt veel, we kunnen nog net niet zien welke producten er zijn gekocht."

Vuurwerkcoördinator Ko Minderhout zegt dat de actie bedoeld is om vuurwerk al te stoppen voordat het Nederland binnenkomt, als handhaving vooraf op het landelijke vuurwerkverbod dat volgend jaar ingaat.

Voor honderden euro's vuurwerk gekocht

Dat is nodig, want het is dit weekend nog verboden om vuurwerk uit België mee te nemen. In Nederland start de officiële verkoop pas maandag. Toch waagden meerdere Nederlanders de gok. Eén jongeman had voor 800 tot 1.200 euro aan vuurwerk in zijn kofferbak: alles is in beslag genomen. "Ik had er geen kwaad in dat het verboden is", vertelt hij tegen Hart van Nederland. "Ik had er verder niet over nagedacht, ik ben vrij vandaag dus ik dacht: 'dan haal ik het nu alvast voor oud & nieuw', nou mooi alles in beslag genomen en 1200 euro lichter."

De grootste vangst van de actie: een kofferbak vol met illegaal vuurwerk gekocht in België. Beeld: Hart van Nederland

Bij de actie van dit weekend zijn tientallen auto’s bij een vuurwerkhandel gesignaleerd. Volgens de politie zijn zes voertuigen gecontroleerd en is in totaal 79 kilo vuurwerk in beslag genomen. Om wat voor vuurwerk het precies ging, is niet bekendgemaakt. Al het in beslaggenomen vuurwerk wordt op veilige manier vernietigd.