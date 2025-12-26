Bijna 30 kilo illegaal vuurwerk gevonden in slaapkamers woning Bergen op Zoom

De politie heeft in Bergen op Zoom een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen in een woning aan de Korenberg. De politie trof het vuurwerk aan na een anonieme melding. Er is bijna 30 kilo vuurwerk in beslag genomen.

In een van de slaapkamers van de woning werd een doos met vuurwerk van de categorie F2 aangetroffen. In een andere slaapkamer troffen agenten een doos met vuurwerk van dezelfde categorie. Daarnaast werden er onder meer drie shells in een plasticzak, en folieachtige cilinders met lont in een papierentas aangetroffen.

Het vuurwerk is in beslag genomen en door een medewerker van speciaal transport voor vuurwerk opgehaald. De folieachtige cilinders mochten niet vervoerd mochten worden vanwege de onbekende samenstelling van het vuurwerk. Het team Explosieven Veiligheid zal het vuurwerk later tot ontploffing brengen.

De politie onderzoekt de zaak en heeft inmiddels een proces-verbaal opgemaakt.