Jongetje (9) ernstig gewond: vuurwerk onder kleding gestopt door vriendje

Vandaag, 13:35
Een 9-jarig kind is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met vuurwerk in het Wilhelminapark in Best. Het jongetje speelde samen met twee andere kinderen van 9 en 10 jaar met een fonteintje toen het misging. Volgens de politie stak één van de kinderen een brandende fontein onder de kleding van het slachtoffer.
Het kind liep zware tweede- en derdegraads brandwonden op aan zijn rug en is overgebracht naar het brandwondencentrum in Rotterdam. Daar moet hij een huidtransplantatie ondergaan.
F1-vuurwerk, zoals sterretjes en fonteintjes, mag het hele jaar door worden verkocht, maar ook deze lichte categorie kan gevaarlijk zijn, benadrukt de politie.
