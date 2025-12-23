Volg Hart van Nederland
Onrust gevreesd rond oud & nieuw Amsterdam: maatregelen in meerdere buurten

Onrust gevreesd rond oud & nieuw Amsterdam: maatregelen in meerdere buurten

Evenementen

Vandaag, 17:25 - Update: 3 uur geleden

Tijdens de jaarwisseling worden in delen van Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen genomen. In aangewezen gebieden mag de politie preventief fouilleren, onder meer om zwaar en illegaal vuurwerk op te sporen. Dat meldt burgemeester Femke Halsema dinsdag.

De maatregel volgt na onrust bij eerdere jaarwisselingen. In verschillende wijken waren er incidenten met zwaar vuurwerk, vernielingen en brandstichting. Ook werden omstanders en hulpverleners bekogeld, met grote schade tot gevolg.

In meerdere delen van hoofdstad

In het centrum gaat het om het gebied rond de Dam en het Centraal Station. Ook delen van West, Nieuw-West en Oost vallen onder het veiligheidsrisicogebied. De maatregel geldt daar van woensdag 31 december 16.00 uur tot donderdag 1 januari 04.00 uur.

Voor Amsterdam-Noord geldt hetzelfde tijdvak. Vooral in en rond Floradorp wordt rekening gehouden met onrust. Het jaarlijkse vreugdevuur in die buurt is dit jaar door de gemeente verboden.

Tot groot ongenoegen van de organisatoren en bewoners van Floradorp. In de onderstaande video vertellen zij dat er een traditie verloren dreigt te gaan:

Gemeente weigert 'lange en gekoesterde traditie' van oudejaarsvuur in Floradorp, te veel risico's
1:56

Gemeente weigert 'lange en gekoesterde traditie' van oudejaarsvuur in Floradorp, te veel risico's

Ook extra controles in Weesp

Ook Weesp, sinds 2022 onderdeel van Amsterdam, krijgt te maken met extra controles. Rond winkelcentrum Hogeweij en de Meidoornflat mag de politie preventief fouilleren van 31 december 20.00 uur tot 1 januari 04.00 uur. In eerdere jaren was het daar tijdens de jaarwisseling onrustig.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

