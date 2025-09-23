'Halsema uitgescholden na heftige bewonersbijeenkomst over oudejaarsvuur Floradorp'

Een besloten bijeenkomst over het verbod op het traditionele oudejaarsvuur in de Amsterdamse wijk Floradorp is uit de hand gelopen. Maandagavond gingen bewoners in gesprek met onder andere burgemeester Femke Halsema, maar dat escaleerde tot woede met als gevolg veel scheldpartijen en bedreigingen aan het adres van de burgemeester.

De sfeer zou vanaf het begin van de avond al gespannen zijn, schrijft De Telegraaf. De gemeente trok eerder al de stekker uit het oudejaarsvuur, dat een diepgewortelde traditie heeft in de wijk. Ondanks dat de brandweer zegt dat het vuur niet veilig is, raakte dat een gevoelige snaar bij de bewoners. De avond maandag was bedoeld om opnieuw met alle partijen, inclusief de politie en brandweer in gesprek te gaan.

Veel schelden

Voor de bewoners voelt het alsof iets dat van hen is wordt afgenomen. Zowel binnen als na afloop buiten kreeg de burgemeester het daardoor zwaar te voortduren met grove scheldpartijen. Onder andere het k-woord zou meermaals naar haar geroepen zijn, ook door jonge kinderen, aldus de landelijke krant.

Bij een eerder gesprek met de bewoners van de Amsterdamse volkswijk verliep de avond ook al emotioneel. "Ik was hierop voorbereid. Ik heb er wel moeite mee dat er gewoon asociaal gescholden wordt. Maar niet elke emotie is gerechtvaardigd. Soms klinkt het als opruiing", aldus burgemeester Halsema.