Gemeente weigert 'lange en gekoesterde traditie' van oudejaarsvuur in Floradorp, te veel risico's

Het jaarlijkse vreugdevuur van stichting Flora4Life staat op losse schroeven. Na een onverwacht besluit van de gemeente Amsterdam lijkt het traditionele oudejaarsvuur van de baan. Patrick van Bronswijk, woordvoerder van de stichting, reageert aangeslagen: "Dat viel rauw op ons dak."

Het vreugdevuur, een jarenlange traditie in Amsterdam-Noord, dreigt nu te verdwijnen. Volgens Van Bronswijk brengt het verbod meer problemen dan oplossingen. "Als het vuur niet mag plaatsvinden, verspreid je de problemen door de wijk. Dan ontstaan overal kleine vuurtjes die veel lastiger te controleren zijn voor politie en brandweer. Wij zorgen er altijd voor dat we schoon hout gebruiken en alles veilig verloopt."

Te groot risico

De gemeente laat weten dat het besluit is genomen na overleg tussen burgemeester Femke Halsema, politie en het Openbaar Ministerie. "De driehoek ziet zich in overleg met de brandweer genoodzaakt te stoppen met het oudejaarsvuur", laat Halsema weten in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland. "Er zijn grote risico's voor de beheersbaarheid en veiligheid van de omstanders, omwonenden, omgeving en nood- en hulpdiensten."

Volgens Halsema is de maat vol. "De jaarwisseling is de drukste avond van het jaar voor nood- en hulpdiensten; politie, brandweer en gemeente moeten de veiligheid ook op andere plekken in de stad bewaken. De situatie is daarmee niet langer houdbaar of verantwoord."

Niet bij laten zitten

De stichting laat het er niet bij zitten. Komende week komen de leden van Flora4Life bij elkaar om vervolgstappen te bespreken. "We denken eraan om een petitie te starten", zegt Van Bronswijk. "We willen laten zien hoe belangrijk dit oudejaarsvuur is voor heel Amsterdam. We staan open voor samenwerking met de gemeente, maar op dit moment hebben we geen zicht op de toekomst."

De burgemeester begrijpt dat het besluit hard aankomt. "Het oudejaarsvuur is een lange en gekoesterde traditie voor veel bewoners van Floradorp en de driehoek begrijpt dat de beslissing bij hen hard aankomt. We blijven met Stichting Flora4Life in gesprek om samen te zoeken naar veilige alternatieven voor het oudejaarsvuur, waar iedereen in Floradorp en omgeving deel van kan uitmaken."

T och blijft de toon bij Flora4Life strijdbaar: "We geven ons niet zonder slag of stoot. Maar eerlijk is eerlijk, ik zie het nu wel somber in", aldus Van Bronswijk.