Vreugdevuur in Amsterdam-Noord twee uur eerder aangestoken dan gepland

Het vreugdevuur in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is maandagavond rond 21.00 uur ontstoken, twee uur eerder dan de bedoeling was. Dat melden meerdere getuigen en is te zien op sociale media. Het traditionele oudejaarsvuur is op last van de driehoek een dag vervroegd omdat met de jaarwisseling harde wind wordt verwacht.

Volgens de lokale zender AT5 uitten buurtbewoners voorafgaand aan het aansteken hun ongenoegen over het vervroegen met leuzen als 'Nooit meer overleg met de driehoek en instanties' en 'We doen wat we willen'. Omdat bij vorige oudejaarsvuren zwaar vuurwerk aanwezig was, heeft de gemeente rond het Floraveld een veiligheidsrisicogebied ingesteld tot woensdag 06.00 uur.

ANP