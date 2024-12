ZIEN: opbouw vreugdevuur Scheveningen begonnen

Op het strand van Scheveningen zijn vrijwilligers weer gestart met de opbouw van het jaarlijkse vreugdevuur. Het hout wordt opgestapeld in aanloop naar de jaarwisseling, dan wordt de gigantisch hoge toren aangestoken. Het is een traditie die voor veel inwoners niet mag ontbreken. Bekijk de video hierboven om te zien hoe met de opbouw wordt begonnen.

De vreugdevuren hebben niet altijd alleen maar vreugde gebracht. Tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 ging het mis: een te hoge stapel veroorzaakte een vonkenregen die flinke schade aanrichtte aan huizen en auto’s. Om herhaling te voorkomen, zijn er strengere regels opgesteld. Zo mogen de stapels maximaal tien meter hoog worden, en houdt de gemeente nauwlettend toezicht op de opbouw.

Maar in 2020 en 2021 gooide het coronavirus roet in het eten: om verspreiding van het virus te voorkomen werd het vreugdevuur in die jaren ook verboden. In 2022 werd het vreugdevuur pas weer toegestaan.